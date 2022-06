MGV Concordia Elze ist liquidiert

Vermögen des Gesangvereins unter den örtlichen Vereinen aufgeteilt

Elze (awi). Des einen Leid, des anderen Freud: Dass an diesem Spruch was dran ist, bewahrheitete sich jetzt in Elze. Bekanntlich hat der Männergesangverein Concordia Elze von 1892 am 11.September 2020 seine Auflösung beschlossen und der Verein wurde vom Amtsgericht Hannover am29. Oktober2020 gelöscht. Abgeschlossen ist die Abwicklung durch die gewählten Liquidatoren Udo Bauermeister und Jürgen Benk aber erst jetzt mit der Verteilung des Vermögens. Da in der Satzung des MGV als Zweck „die Pflege des Chorgesangs und der Musikförderung“ und „einen positiven Beitrag zur Pflegeund Verbesserung des dörflichen Zusammenhalts zu leisten“ steht, überreichte Bauermeister am Freitag letzter Woche symbolische Schecks an örtliche und überörtliche Vereine und Institutionen: Je 1.200 Euro erhalten der Mellendorfer Singkreis, vertreten durch die Vorsitzende Gisela Schmeken für die Unterstützung beim Pfingstsingen und beim Grill- und Sommerfest an der alten Schule, die Musikschule Wedemark, vertreten durch den Schulleiter und Leiter der Gruppe Percussion Tonal, Dieter Stein, für den Auftritt beim Grillfest und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Elze, vertreten durch Musikzugleiter Eike Hemme, mit denen der Chor große Musikfeste gefeiert habe, so Bauermeister.Jeweils 450 Euro überwies Bauermeister auf das Kontodes DRK-Ortsvereins Elze-Bennemühlen, vertreten durch die Vorsitzende Kerstin Becker, denVerein Dorfbild Elze, vertreten durch den Vorsitzenden Ernst-Heinrich Theilmann, den Schützenverein Elze, vertreten durch die Vorsitzende Birgit Gräfenkämper, die Sportgemeinschaft Blau-Gelb Elze, vertreten durch den neuen Vorsitzenden Dirk Bantelmann, und den Freundeskreis Pfarrscheune, vertreten durch den Sprecher Carsten Kiegeland. Das restliche Vermögen werde nach em Abzug aller Ausgaben und Löschung des Kontos dem Konto des Freundeskreises Pfarrscheune gutgeschrieben.Dass Bauermeister die Auflösung des Vereins im Jahr seines 130-jährigen Bestehens nur fünf Jahre nach der großartigen 125-Jahr-Feier schwer gefallen ist, war nicht zu übersehen. Doch habe keine Idee, neue Sänger zu bekommen, gefruchtet, bedauerte er.