Mimuse startet

Open Air und Umsonst und Draußen

Langenhagen. Die Veranstalter der Mimuse freuen sich, auf dem Gelände des Jugendtreffs Wiesenau, Fuhrenkamp 3-5, für etwa 200 Personen folgende Veranstaltungen anbieten zu können:Donnerstag, 8. Juli, 20 Uhr Comedy meets Varieté, mit Matthias Brodowy,Chief director for a high level bullshit, Rosalie Held, Ästhetische Artistik aus Langenhagen, und Jens Ohle, Artistische Comedy. Freitag, 9. Juli, 20 Uhr, Mimuse now, jung, regional, gut, mit Leon Braje, Singer-Songwriter-Pop, Lea Schäpe, Freestyle-Artistik auf dem Rad und John Winston Berta & Band, hausgemachter Pop-Rock aus Hannover. Samstag, 10. Juli, Swing und Comedy-unglaublich gut, mit Juliano Rossi & Band, Jazz und Swing aus Hannover, Heinz Gröning, Comedian, Musiker und Wortakrobat. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Umsonst und draußen im Rathausinnenhof geht es weiter am Sonnabend, 17. Juli, 20 Uhr mit Carmela de Feo, La Signora - Musik und Comedy mit Dutt und Denkerstirn, sowie Hennes Bender, Komik us dem Pott. Am Sonnabend, 24. Juli, 20 Uhr, gibt es Swing, Jazz und Pop mit Lothar Krist Swingin Four sowie hochpolitisches Action-Kabarett mit Onkel Fisch.Für diese Veranstaltungen stehen rund 50 Plätze zur Verfügung.