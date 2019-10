MINT-Projekte in Kitas gesucht

Kita-Wettbewerb „Forschergeist 2020“

Wedemark. „Mit Lehm bauen, Bienen beobachten, den Müll verfolgen oder das All erkunden? Gute Kita-Projekte rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik, kurz MINT, machen aus Kindern Forscher und Entdecker. Sie fördern auf vielfältige Weise die Kompetenzen von Mädchen und Jungen“, erklärt die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium Caren Marks. Sie ruft Kitas aus der nördlichen Region Hannover dazu auf, ihre MINT-Projekte beim bundesweiten Wettbewerb „Forschergeist 2020“ einzureichen.Der Wettbewerb der Deutschen Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wird bereits zum fünften Mal durchgeführt und verfolgt das Ziel das Engagement der Kita-Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen MINT-Förderung zu würdigen. Caren Marks betont: „Die Erzieher in unseren Kitas leisten jeden Tag Großartiges für die Kleinsten in unserer Gesellschaft! Deshalb freue ich mich, dass es mit dem „Forschergeist“ eine Auszeichnung gibt, die sie in ihrer frühpädagogischen Bildungsarbeit bestärkt, unterstützt und zusätzlich motiviert.“Gesucht wird zunächst das beste Projekt aus jedem Bundesland. Aus den 16 Landessiegern wählt die Jury, bestehend aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, pädagogischer Praxis und Gesellschaft, anschließend fünf Bundessieger, die bei einer feierlichen Gala in Berlin gekürt werden. Die Landessieger erhalten ein Preisgeld zur Förderung der mathematischen, informatischen, naturwissenschaftlichen und technischen Bildungsarbeit in der Kita in Höhe von jeweils 2.000 Euro, die Bundessieger zusätzlich je 3.000 Euro.Bundesweit können sich alle Kitas mit ihren MINT-Projekten aus den online unter www.forschergeist-wettbewerb.de bewerben. Die Bewerbungsphase endet am 31. Januar 2020. Es sind ausdrücklich auch Bewerbungen von Kitas erwünscht, die kein „Haus der kleinen Forscher“ sind. Die ausgezeichneten Projekte der früheren Wettbewerbsrunden gibt es unter https://www.forschergeist-wettbewerb.de/kita-wettb...