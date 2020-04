Mit beispielhaftem Engagement

Eltern der F-Junioren renovieren SCW-Umkleiden

Bissendorf. Als die Eltern der F-Junioren des SC Wedemark feststellten, dass die Umkleidekabinen im Vereinsheim eine Renovierung vertragen könnten, entschlossen sie sich spontan, die durchzuführenden Arbeiten in Eigenregie anzupacken. Diesem Angebot wurde vom SC Wedemark natürlich mit Freuden zugestimmt, so dass sich das Team unter der organisatorischen und fachlichen Leitung von Henning Kalkühler und Nikolai Schubert gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Krise an die Arbeit gemacht hat. Herzlichen Dank dafür sagt der Vorstand im Namen aller Mitglieder des SC Wedemark und hofft natürlich, dass dieses Engagement zahlreiche Nachahmer findet.