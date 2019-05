Mit Open-Air-Disco und Kindertag

Frischmarkt Pagel feiert sein 20-Jähriges

Resse (awi). Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber dem Resser Orga-Team mit Torsten Pagel, Andreas Ringat, Kai Tschentscher, Carsten Grotzke und Dirk Rapke ist wichtig, dass sich alle, die dabei sein möchten, schon mal den Termin vormerken und freihalten. Denn der Frischmarkt Pagel in Resse feiert sein 20-jähriges bestehen am letzten Juni-Wochenende mit zwei besonderen Events: einer Open-Air-Disco am Sonnabend, 29. Juni ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) auf dem Parkplatz vor dem Frischmarkt, und einem Kindertag am selben Ort am Sonntag, 30. Juni, ab 12 Uhr. Karten für die Open-Air-Disco gibt es ab sofort im Vorverkauf im Markt. Fünf Euro kosten die Karten im Vorverkauf ebenso wie an der Abendkasse, aber im Vorverkauf gibt es noch eine Flasche Bier gratis dazu. Am Sonntag stehen dann beim Kindertag die Kleinen im Mittelpunkt. Und dafür hat sich das Orga-Team einiges einfallen lassen: Dabei ist bis auf das Kinderkarussell alles kostenfrei: Das Bungee-Trampolin, Glücksraddrehen, Kinderschminken und der Gokart-Parcours. Es gibt einen Kinderflohmarkt, zu dem sich die kleinen Aussteller an der Kasse im Frischmarkt Pagel ab sofort anmelden können, gegen 14.30 Uhr eine Motorrad-Stunt-Show mit Michael Threin aus Abbensenund gegen 16 Uhr eine Vorführung der Feuerwehr Resse, die dafür ein Auto zerschneidet und die Rettung aus einem verunglückten Pkw zeigt. Für das leibliche Wohl sorgt sowohl bei der Disco am Sonnabend als auch beim Kindertag am Sonntag Uwe Meyerhof mit seinem Bruzzel-Truck, Bratwurst, Pommes Frites, Burgern und anderen deftigen Leckereien.