Morgen Treffen im MGH

Projekt „Herz und Handwerk" möchte mit Haarschnitt helfen

Wedemark.Tobias Wiedemann ist Friseurmeister und wohnt seit kurzem in der Wedemark. Heute hat er seinen eigenen Salon in Hannover Kleefeld, aber das war nicht immer so. Er weiß wie es ist sich in einer finanziellen Notlage zu befinden: „Ich weiß genau wie es sich anfühlt, sich seine Lebensmittel von der Tafel holen zu müssen“, erzählt der 31-Jährige, „Wenn ich jetzt sehe, wie die Preise in fast allen Bereichen des Lebens steigen, möchte ich etwas tun.“. Deshalb gründet er das Projekt „Herz und Handwerk“. Dabei soll es alle vier Wochen im Mehrgenerationenhaus Wedemark möglich sein, einen kostenlosen Haarschnitt zu bekommen. „Das Angebot richtet sich an alle, die sich einen Friseurbesuch im Moment nicht leisten können, zum Beispiel, weil die reinen Lebenshaltungskosten das monatliche Budget komplett verschlingen“, erklärt Wiedemann. Ein Haarschnitt, das sei so viel mehr. Es bedeute Teilhabe am täglichen Leben, es bedeute, dazu zu gehören und sich wohl zu fühlen.Nun hofft das Projekt auf viel Unterstützung der lokalen Friseurinnen und Friseure. Dazu lädt es Interessierte Helferinnen und Helfer am morgigen Sonntag, 20. März, um 14 Uhr ins Mehrgenerationenhaus Wedemark ein- zu einem ersten Treffen. Ein paar Unterstützende haben sich aber bereits gefunden: Einige Friseurinnen du Friseure, das Café Einzigartig und Menschen, die sich um das „drum herum“ kümmern möchten.: „Wir wollen, dass sich alle die kommen wohl fühlen und auch das Miteinander und die Begegnung eine wichtige Rolle spielt.“Wichtig ist ihm außerdem zu betonen, dass durch das Projekt keinem Salon ein finanzieller Schaden entstehen soll. „Herz und Handwerk“ richte sich an Menschen, die sich in einer finanziellen Notlage befänden und sich einen Besuch im Salon deswegen nicht leisten könnten. Ähnliche Angebote gebe es anderswo schon lange, zum Beispiel bei den BarberAngels. Der genaue Ablauf soll beim ersten Treffen am Sonntag geklärt werden.Wer Lust bekommen hat, das Projekt zu unterstützen kann sich bei Tobias Wiedemann melden unter (0511) 27 19 21 012 oder (05120) 89 21 899 (auch per WhatsApp) oder per Mail an tobyssalon@gmail.com oder einfach am nächsten Sonntag um 14 Uhr ins Mehrgenerationenhaus kommen. Viele Salons in der Wedemark hat der Initiator auch schon persönlich kontaktiert. „Ich freue mich über das große Interesse. Jede Hand wird bei diesem Projekt gebraucht.“