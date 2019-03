Musical im Forum: „Wer liebt gewinnt“

Jetzt Karten für eine Aufführung der „Impressionen Zauberflöte“ sichern

Mellendorf (awi). „Wer liebt, gewinnt – Impressionen Zauberflöte“ ist eine sehr freie Interpretation der Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, die um das Element „Tanz“ erweitert wurde.Geplant haben die IGS Wedemark und die Musikschule Wedemark in Kooperation mit der Tanz Compagnie Fredeweß das Projekt bereits seit über einem Jahr. Es mussten für nahezu alle Stücke aus der Zauberflöte eigene Arrangements erstellt werden“, erklärt Musikschulleiter Dieter Stein. Das übernahmen die musikalischen Leiter Diliana Michaeloff, Jorge Guerra und Dieter Stein. Die Tänzer unter der Leitung von Hans Fredeweß und die Schauspieler unter der Leitung von Dorothea Prill proben seit Anfang Januar. Für die Organisation in der IGS zeichnen Carmen Mucha und Claudio Bini verantwortlich, für die Musikschule Dieter Stein.Das Gesamtprojekt hat ein Gesamtvolumen von rund 10.000 Euro und wird aus den Mitteln des Programms „Schule: Kultur“, einem Programm des niedersächsischen Kultusministeriums, des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der Mercator-Stiftung finanziert. Seit letztem Jahr sind die IGS und die Musikschule als Kulturpartner in diesem Programm vertreten. KUBISCH, ebenfalls ein aus Landesmitteln gefördertes Programm, für das sich die Organisatoren mit ihrem Projekt beworben haben, trägt ebenfalls zur Finanzierung bei. Außerdem im Boot mit finanziellen Zuwendungen sind die Hannoversche Volksbank und der Lions Club Wedemark. Aufgrund der unglaublichen Menge von fast 200 Mitwirkenden und dem daraus resultierenden Platzbedarf für die Bühne können pro Vorstellung nicht mehr als 160 Zuschauerplätze angeboten werden. Um diese möglichst gleichmäßig auf die drei Vorstellungen am Freitag, 29., Sonnabend, 30., und Sonntag, 31. März, jeweils um 19 Uhr zu verteilen, werden kostenlose Eintrittskarten ausgegeben, die im Sekretariat der IGS auf dem Campus W und in der Geschäftsstelle der Musikschule Wedemark, Ortsriede 12 in Mellendorf, ab sofort erhältlich sind. So soll vermieden werden, dass Zuschauer am Abend der Vorstellung wieder abgewiesen werden müssen, weil nicht ausreichend Plätze zur Verfügung stehen, erklärten am Montag bei der Probe Dieter Stein und Carmen Mucha gegenüber der Presse.