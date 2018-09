Musical in St. Martini

Nachwuchschöre von St. Martini Brelingen und St. Georg präsentieren „Rut“

Brelingen. Am Sonnabend, 22. September, um 17 Uhr haben die Nachwuchschöre von St. Martini Brelingen und St. Georg wieder ihren großen Auftritt mit dem Musical „Rut“ von Cornelie Becker-Lamers. Beteiligt sind der Spatzenchor aus Mellendorf und der Kinderchor aus Brelingen unter der Leitung von Maren Eikemeier. Begleitet wird das Musical von der überwiegend mit Jugendlichen besetzten Combo "Camerata St. Martini“.Das Buch „Rut“ ist etwa 2500 Jahre alt und doch tagesaktuell, denn im Zentrum des Textes steht die Frage nach dem Umgang mit Fremden. „Rut“ erzählt von einer jungen Witwe aus dem Lande Moab. Trotz der Warnungen vor einem Schicksal in der Fremde folgt sie ihrer Schwiegermutter Naomi nach Betlehem in Juda, die dort ihre Heimat hat. Oft zitiert sind ihre Worte: „Wo du hingehst, da will auch ich hingehen.“ Es kommt wie erwartet: Die Judäer haben Vorurteile gegenüber den Moabitern, und so freundlich auch Naomi von den Frauen der Stadt wieder aufgenommen wird, so schwer wird ihrer Schwiegertochter Rut die Arbeit auf den Feldern gemacht. Sie hat als Fremde und Witwe das Recht herabgefallene Ähren aufzulesen. Nur Boas, der Besitzer des Feldes und, wie sich zeigt, ein naher Verwandter von Ruts frühverstorbenem Mann, stellt sich schützend vor Rut. Mit der Heirat der Beiden, den vorgeschriebenen Bräuchen der Judäer gehorchend, findet sich Rut in ihre neue Heimat.Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Kollekte für die Arbeit der Nachwuchschöre erbeten.