Negenborner Sponsor unterstützt

Jugendwehr erhält einheitliche Hoodies

Negenborn (er). Nun wurden die 25 einheitlichen Hoodies an die Jugendfeuerwehr Negenborn übergeben. Moderne, in schwarz gehaltene Sweatshirts mit Kapuze. Vorn mit dem Logo der Firma Cattau, hinten mit dem Schriftzug der Jugendfeuerwehr Negenborn. Die Firma Cattau Garten und Landschaftsbau GmbH aus Negenborn war der Sponsor und freute sich, den Jugendlichen die kalte Jahreszeit etwas gemütlicher machen zu können. Gleichzeitig würdigten sie damit die gemeinsamen, sinnvollen Aktionen der Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr. „Die Hoodies können zu Wettkämpfen allein und zum Laternenumzug unter den Feuerwehrjacken getragen werden. Auch zu Ausflügen wie dem Weihnachtsmarkt, werden sie gute Dienste tun“, erklärte Jugendwart Philip Peters erfreut.Die im Jahr 2000 gegründete Firma Cattau weiß um die Wichtigkeit von guter Kleidung, da die 40 Mitarbeiter selbst bei Wind und Wetter ihren Dienst tun. In den Bereichen Kommunen, Unternehmen und Privatkunden haben sie sich durch Kompetenz und hochmoderne Maschinen einen Namen gemacht. „Wir freuen uns, die Jugendfeuerwehr Negenborn mit den Sweatshits unterstützen zu können“, betonte Lisa Marie Elsholz, Mitarbeiterin der Firma Cattau.