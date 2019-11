Netto eröffnet umgebaute Filiale

Wiedereröffnung am Dienstag, 3. Dezember, in der Walsroder Straße 2 in Elze

Elze. In Wedemark-Elze feiert Netto Marken- Discount am Dienstag, 3. Dezember, die Wiedereröffnung seiner Filiale in der Walsroder Straße 2 und begrüßt alle Bewohner von Elze mit attraktiven Aktionsangeboten. Die größte Auswahl aller Lebensmitteldiscounter: Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren erhalten die Kunden im neuen Markt auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte, sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.Sechs Fakten zum wiedereröffneten Netto-Markt in Wedemark-Elze überzeugen: Nahversorgung: über 5.000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität Bio-Lebensmittel: über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst  Bake-Off-Regal: große Auswahl an täglich frischen Brot- und Backwaren Großer Mehrwegbereich: umweltfreundlichere Mehrwegflaschen bei Bier, Wasser & Co.  Partnerschaft: Lokale Bäckerei in der Vorkassenzone Verkaufsfläche: rund 1020 Quadratmeter.Im umgebauten Netto-Markt wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Neben über 400 Bio-Artikeln und einem großen Mehrwegsortiment tragen gut 280 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. An ihm erkennen Kunden die nachhaltigeren Alternativen im Netto-Regal. Seit 2015 sind Netto und WWF schon Nachhaltigkeitspartner. Zudem wurde beim Filialumbau auf umweltschonende Technologien gesetzt, zum Beispiel durch hocheffiziente LED-Beleuchtungskonzepte.Bezahlen können die Kunden bei Netto Marken-Discount nicht nur bar oder per EC- und Kreditkarte, sondern auch kontaktlos via NFC*, mobil per Smartphone oder ganz neu per PayPal, Apple Pay und Google Pay. Der umgebaute Markt ist eine von rund 4.260 Netto-Filialen bundesweit.