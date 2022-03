Neue Altartücher eingeweiht

St.Michaelis-Kirchengemeinde finanziert Antiependien durch Spenden

Bissendorf. „Nun ist er also da, der Tag, oder besser der Abend, an dem wir hier in der Michaelis-Kirche das neue violette Parament in Dienst nehmen.", sagte die Kirchenvorstandsvorsitzende Elisabeth Wöbse. Und es sei in der Tat ein besonderes Ereignis für eine Kirchengemeinde neue Paramente zu bekommen. Die Altartücher sind in der Regel Jahrzehnte lange Begleiter der Gottesdienste. Das gelte auch für die Paramente, die bisher ihren Dienst in dieser Kirche versehen hätten. Mehr als 50 Jahre schmückten die in Batiktechnik gefertigten Altartücher der geschätzten Malerin Ursula Greve diese Kirche.Aber an diesen Tüchern habe der Zahn der Zeit genagt und so wurde der Wunsch laut, neue Paramente anzuschaffen. Für diese Idee konnten sich viele Menschen in der Gemeinde begeistern und im Besonderen war es hier Brigitte Dörfler, die mit den Mitgliedern der Exkursionsgruppe dieses Projekt unterstützte , förderte und Spenden sammelte. „Sie konnte ja nicht ahnen, wie lange dieser Prozess dauern würde und wenn wir beide uns in der Feldmark mit den Hunden trafen , dann musste ich immer wieder um Geduld bitten", berichtete Elisabeth Wöbse. Und so galt ihr besondere Dank Brigitte Dörfler und allen Teilnehmern der Exkursionen, für die großartige Spendenbereitschaft , aber insbesondere für die Geduld, die alle aufgebracht hätten. Mit den finanziellen Zuwendungen hätten Zweidrittel der Summe für die zwei Paramente finanziert werden können.Wöbse dankte ferner den Mitgliedern des Gottesdienstausschusses im Kirchenvorstand, Thorsten Buck und Wibke Lonkwitz, die sich mit der Auswahl der Antependien beschäftigten und viel Zeit und Herzblut in diese Aufgabe gesteckt hätten.Verschiedene Künstlerinnen hätten ihre Ideen vorgestellt, es wurden Modelle gefertigt, beraten, verworfen, erneut beraten. Nach einer Ausschreibung habe man sich für eine Künstlerin aus dem Norden, Dorothee Fiedler, entschieden.Fachlich begleitet habe diesen Prozess Prof. Dr. Albrecht, der Kunstreferent der Landeskirche. Bei ihm bedankte sich Wöbse auch für die Restfinanzierung der beiden Paramente. Deren handwerkliche Umsetzung hat KarinNiemeier von der Ratzeburger Paramentenwerkstatt übernommen.Das zweite Parament in Weiß wird der Gemeinde zum Osterfest präsentiert. „Von einem dritten grünen Parament träumen wir derzeit noch", verriet Wöbse und schloss mit den Worten: „Und ich hab einen großen Wunsch: Möge dieses violette Parament zur Freude der Menschen der St.-Michaelis-Kirchengemeinde und zur Ehre Gottes den Altar unserer Kirche schmücken."______________________________________