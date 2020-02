Neue Broschüre ergänzt Wegweiser

Rainer Mathes stellt Gemeindeteile vor

Wedemark. In den sozialen Netzwerken hatte Rainer Mathes, jahrzehntelang als Medienberater für das Wedemark ECHO unterwegs und somit mit der Wedemark sehr gut vertraut, die zur Gemeinde Wedemark gehörenden siebzehn Gemeindeteile mit den dazugehörigen Orten im vergangenen Jahr über einen Zeitraum von sechs Monaten vorgestellt und stieß dabei auf große Resonanz der Leser. Viele fragten, ob man das nicht später noch einmal in gedruckter Form nachlesen könne. In Anlehnung der vorhandenen Broschüre „Wegweiser Wedemark“ der Gemeinde Wedemark und im gleichen Format ist jetzt die Broschüre „Gemeindeteile der Gemeinde Wedemark“ erschienen. Die werbefreie und durchgehend farbige Broschüre ist ab Mittwoch, 19. Februar, in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung von Hirschheydt, Mellendorf, Buchhandlung Bücher am Markt, Bissendorf, Toto/Lotto/Postfiliale Seewald-Riechelmann, Elze, Nah & Gut Markt Poppe, Brelingen und im Frisch Markt Pagel in Resse. Auf die Idee gekommen war Rainer Mathes, weil ihm die Vorstellung der Gemeindeteile im Wegweiser einfach zu kurz kam, vor allem, was die bildliche Darstellung betraf, und er selbst gerne fotografiert. Im Ruhestand hatte er dann die Zeit, seine Pläne in die Tat umzusetzen und ist jetzt gespannt, wie das bei den Wedemärkern ankommt.