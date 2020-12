Neue Öffnungszeiten

Die Hannoversche Volksbank informiert

Wedemark. Die Hannoversche Volksbank weitet ihre telefonische Erreichbarkeit aus und richtet die Öffnungszeiten Ihrer Geschäftsstellen am erlebten Kundenbedarf aus. „Unsere größte Filiale, das KundenDialogCenter ist künftig montags bis freitags von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Rufnummer (05 11) 12 21-0, per E-Mail oder im Service-Chat erreichbar“, erklärt Filialleiter Frank Felgner von der Hannoverschen Volksbank. Servicewünsche werden dort unkompliziert und umgehend erfüllt: Ganz gleich, ob es um Zahlungsverkehr, Kontoinformationen, Produktauskünfte oder beratungsfreie Wertpapieraufträge geht. Auch bei Fragen rund um das Thema Online-Banking stehen die Beraterinnen und Berater gerne zur Seite. „Einfache Service-Leistungen werden immer seltener in den Geschäftsstellen nachgefragt“, weiß Frank Felgner. Deshalb bleiben die Türen der Filialen der Hannoverschen Volksbank und ihrer Niederlassungen künftig einheitlich montags nachmittags geschlossen. Davon betroffen ist auch das BeratungsCenter Mellendorf. Die Beraterinnen und Berater der Hannoverschen Volksbank stehen unverändert nach vorheriger Terminvereinbarung auch außerhalb der Service-Zeiten für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Die Online-Filiale der Hannoverschen Volksbank hat weiterhin an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet. Sie ist unter www.hannoversche-volksbank.de vom PC, Laptop oder mittels der kostenlosen VR-BankingApp über mobile Endgeräte zu erreichen.Die neuen Öffnungszeiten im Überblick: Montag 9 bis 13 Uhr, Dienstag 9 bis 13 uhr und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 13 Uhr, Donnerstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr.