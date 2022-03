Neustart für Kaltenweider Wochenmarkt

BfK begrüßt Entwicklung außerordentlich

Kaltenweide. Der Kaltenweider Wochenmarkt wird neu belebt. Am 7. April geht die Verantwortung für den Wochenmarkt auf die Deutschen Marktgilde über, die mit zahlreichen neuen Händlern, aber auch den drei bisherigen Marktbeschickern einen Neustart in Kaltenweide plant.Der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) begrüßt das Engagement der Stadtverwaltung und der Marktgilde, den Wochenmarkt professionell aufzustellen und für eine Belebung des Kaltenweider Mittelpunktes - dem Kaltenweider Platz - zu sorgen.Die Verantwortlichen freuen sich sehr, dass auch hier das Engagement des Vereins Bürger für Kaltenweide positiv gesehen wurde. Im Jahr 2020 sind die Vertreter des BfK an die Verwaltungsspitze der Stadt Langenhagen mit Ideen zur Neubelebung für den Wochenmarkt herangetreten. Unter anderem hat der BfK selbst – nach mehreren Händleranfragen – angeboten, sich mit Unterstützung der Interessengemeinschaft Weiherfeld-Kaltenweide (IWK) aktiv bei der Organisation des Wochenmarktes einzubringenBürgermeister Mirko Heuer hatte für die BfK-Vorschläge ein offenes Ohr. Er hat das Thema aufgegriffen und sich zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem Thema angenommen und letztendlich auf den Neustart mit der Marktgilde hingearbeitet.Der Wochenmarkt sollte von den örtlichen Gewerbetreibenden nicht als Konkurrenz, sondern als Chance gesehen werden. Ein erfolgreicher Wochenmarkt, der viele Kundinnen und Kunden anzieht, bietet auch den Gewerbetreibenden rund um den Kaltenweider Platz die Möglichkeit an dem Erfolg zu partizipieren.„Wir hoffen sehr, dass die Bewohnerinnen und Bewohner das neue Angebot annehmen werden, damit der Wochenmarkt auch in Zukunft fester Bestandteil unseres Ortes ist, der nicht nur zum Einkaufen, sondern auch dem sozialen Kontakt und dem Austausch untereinander dient“, kommentiert Florian Windeck, Vorsitzender des BfK.__________________________________________________________________________