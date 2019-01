Niedersächsischer Landtag fördert ÖPNV mit rund 96,6 Millionen Euro

Rüdiger Kauroff: Gemeinde Wedemark erhält 83.500 € für die Grunderneuerung von sechs Bushaltestellen

Wedemark. Das Land Niedersachsen fördert in diesem Jahr insgesamt 292 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit rund 96,6 Millionen Euro. Die Förderungen gab das Verkehrsministerium anlässlich der Genehmigung des ÖPNV-Förderprogramms für das Jahr 2019 bekannt. Mit dem umfangreichen Förderprogramm sollen der Öffentliche Personennahverkehr und damit nachhaltig die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land verbessert werden. Hierbei konnten erneut sämtliche von den Antragsstellern angemeldeten, förderfähigen und baureifen Projekten berücksichtigt werden. Die Landesregierung ermöglicht damit insgesamt Investitionen in den ÖPNV von rund 197 Millionen Euro. Zeitgleich werden durch die Umsetzung der Bauvorhaben auf diesem Weg Arbeitsplätze in Niedersachsen gesichert. In der Gemeinde Wedemark wird die Grunderneuerung von sechs Bushaltestellen in Bennemühlen und Bissendorf gefördert. Hierbei werden 83.500 € bereitgestellt. Der SPD-Landtagabgeordnete Rüdiger Kauroff zeigt sich über die Förderung erfreut: „Die Förderung zur Grunderneuerung der Haltestellen bestärkt die Attraktivität des ÖPVN in Bennemühlen und Bissendorf.“Die Förderungen des Nahverkehrs wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Die 292 Vorhaben bedeuten einen Anstieg von rund 7 Prozent und gleichzeitig einen neuen Höchststand. Die vorgesehene Fördersumme insgesamt erhöht sich um 16 Prozent gegenüber 2018. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die Bedeutung des ÖPNV inNiedersachsen und verdeutlichen wie attraktiv die Förderinstrumente für Kommunen und Verkehrsunternehmen sind.Im Einzelnen umfasst das ÖPNV-Jahresförderprogramm 2019:• 77 Neu- und Ausbauvorhaben im straßengebundenen ÖPNV mit insgesamt 46,1 Millionen Euro Förderung (Stadt- und Straßenbahninfrastruktur, Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen, größere Bushaltestellen und Busbahnhöfe, Busbetriebshöfe, ÖPNV-Beschleunigungen, Echtzeitinformationssysteme für Fahrgäste)• 864 Bushaltestellen werden modernisiert und barrierefrei gestaltet mit insgesamt 21 Millionen Euro Förderung• fünf Projekte im Schienenpersonennahverkehr werden mit insgesamt 3,2 Millionen Euro Förderung (Bahnhofsvorhaben und Streckeninfrastrukturvorhaben)• 237 ÖPNV-Omnibusse, davon 16 Prozent mit Elektro- und 10 Prozent mit Gasantrieb, mit 24,6 Millionen Euro Förderung• sieben neue landesbedeutsame Buslinien mit einer voraussichtlichen Förderung von zusammen rund 1,7 Millionen Euro pro JahrDas Land Niedersachsen legt jährlich ein landesweites Förderprogramm für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Die umfassten Förderbereiche sind vielfältig: So sind im Programm insbesondere Infrastrukturprojekte wie der Um-, Ausbau und die Grunderneuerung von Bushaltestellen, zentralen Omnibusbahnhöfen und Busbetriebshöfen, Stadtbahnprojekte in Hannover und Braunschweig, Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen, aber auch Projekte zur Beschleunigung des ÖPNV und zur aktuelleren Information der Fahrgäste (Echtzeitinformationssysteme) sowie die Förderung von Landesbuslinien enthalten. Die Zuschüsse des Landes stammen aus Mitteln des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) und des Regionalisierungsgesetzes (RegG). Das ÖPNV-Förderprogramm wird durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) umgesetzt.