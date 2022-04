Kooperation von UWG und Kindergarten

Essel. Wie schon in letzten Jahr, haben Alexander Berger und Carsten Schütze auch in diesem Jahr wieder im Namen der UWG Essel Nistkästen aus recyceltem Holz, nämlich aus alten Paletten, gebaut.Voller Freude bemalten die Kinder des Kindergarten in Essel diese und freuen sich schon darauf „ihre“ bunten Nistkästen bei Spaziergängen im Ort wieder zu finden.