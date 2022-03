Noch immer kein „Bufdi“ in Sicht

MGH-Team macht sich Sorgen: Wer übernimmt die wichtige Aufgabe?

Mellendorf (awi). Es hat sich noch immer niemand gemeldet, der ab August 2022 den Bundesfreiwilligendienst im Mehrgenrationenhaus antreten möchte. Langsam wird es eng.Das MGH-Team sucht aber weter. „Es ist eine Stelle mit vielfältigen Aufgaben in einem bunten Haus mit immer neuen Herausforderungen“, sagt Anne Kracke von der Freiwilligenagentur. „Wir suchen ganz dringend jemanden für den Bundesfreiwilligendienst“, erklärt Daniel Diedrich, Leiter des Mehrgenerationenhauses, „denn ohne einen Bundesfreiwilligendienstler oder eine Bundesfreiwilligendienstlerin würden einige wichtige Angebote wegfallen, die für die Teilhabe aller Menschen in der Wedemark an den kostenlosen Angeboten wichtig sind“. Besonders benennt Diedrich den Fahrdienst. „Wir haben viele Angebote für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung für die es ohne den Fahrdienst sehr schwer ist dabei zu sein. Aber wir möchten gerne, dass alle Teil haben können“. Außerdem verhindern die Bundesfreiwilligendienstlerinnen und Bundesfreiwilligendienstler Betriebsblindheit. Sie bringen neue Perspektiven in die Arbeit. „Es ist uns wichtig, dass die jungen Menschen, die ihr BFD hier machen ihre eigenen Ideen einbringen können und uns Rückmeldungen geben.“, erklärt Diedrich weiter, „wir möchten nicht irgendwann in veralteten Strukturen feststecken.“ Auch größere Veranstaltungen wie die Ehrenamtsmesse auf die Beine zu stellen wird in Zukunft kompliziert werden, sollte sich niemand finden. Deshalb ruft das Mehrgenerationenhaus junge Menschen auf, sich auf die Stelle zu bewerben: „Bitte denkt darüber nach ein BFD bei uns zu machen. Hier werdet ihr wirklich gebraucht“. Die Stellenausschreibung findet sich auf www.wedemark.de/bewerbung. Fragen beantwortet Daniel Diedrich unter Telefon (0 51 30) 97 44 511 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. März.