Not macht erfinderisch

Im Dezember hieß es für die Eiskunstläuferinnen dann einen Tanz für eine weitere Gemeinschaftsaktion zu lernen. Für die sogenannte „Jerusalema-Challenge“ erarbeitete Katja Bögelsack Tanz-Anleitungen und teilte Gruppen ein, damit auch die Kleinsten Mitglieder ihre Spaß hatten. Aus den vielen fertigen Tänzen wurde dann ein fast fünfminütiges Video geschnitten. Das „Jerusalema“-Video des ESC zeigt, mit wieviel Freude die Kinder und Jugendlichen auch in diesen Zeiten gemeinsam stark sind.Aber wie jedes Jahr kommt eigentlich das Beste zum Schluss! Nämlich die alljährliche Weihnachtsfeier des ESC Wedemark Scorpions. Mit einer Rede des Vorsitzenden, einer Tombola, leckeren Pommes und Eisdisko. Doch nicht in diesem Jahr! Corona!Statt dessen organisierte die Eiskunstlaufsparte einen „Weihnachts-Drive-In“. Unter Einhaltung der AHA-Regeln konnte so jedes Mitglied ein kleines Geschenk des Vorstandes mit nach Hause nehmen. Auch war es für die Trainerin ein kleines Wiedersehen, wo sie den Kindern und Jugendlichen kurz „live“ in die Augen schauen und ein paar Worte mit auf dem Weg geben konnte.