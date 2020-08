Nur für Flugreisende

Laangenhagen. Aufgrund der aktualisierten Corona-Verordnung, nach der sich alle Urlaubs-Rückreisende kostenlos und freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen können, häuft sich die Nachfrage nach Tests am Hannover Airport. Diese Teststation steht ausschließlich Reisenden zur Verfügung, die in den vergangenen 72 Stunden mit dem Flugzeug in Hannover gelandet sind oder zukünftig landen werden. Der Flug muss per Ticket oder Bordkarte nachgewiesen werden. Reisende, die mit der Bahn oder dem Auto nach Hause kommen, können über die Patienten-Service-Hotline 116117 eine Teststation in ihrer Nähe erfragen oder sich von ihrem Hausarzt testen lassen. Weitere Informationen erteilt das zuständige Gesundheitsamt.