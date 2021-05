Öffentliche Sitzung

Wedemark. Die 29.öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz findet am Dienstag, 18.Mai, um 19:30 Uhr als Videokonferenz statt. Interessierten Personen wird nach vorhergehender Anmeldung die Teilnahme an der durchzuführenden Fragestunde und die Verfolgung der Videokonferenz ermöglicht. Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich! Die Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum Vortag der Sitzung ausschließlich per E-Mail an die Adresse sitzungsdienst@wedemark.de möglich. Die Teilnahme ist begrenzt auf 10 Personen, die Plätze werden in der Reihenfolge des Einganges der Anmeldungen vergeben.