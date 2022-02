Online-Angebot von drei Volkshochschule

Bereits im März 2021 schloss sich die vhs Delmenhorst mit einem weiteren Wochentag an. Seit Mai 2021 beteiligt sich auch die vhs REGION Lüneburg an der Kooperation. „Wir freuen uns über die „digitale“ Kooperation mit der vhs Delmenhorst und der vhs Hannover Land. Es bietet für die Menschen in Stadt und Landkreis Lüneburg eine großartige Möglichkeit, über den Tellerrand zu gucken. Sich von den Themen aus anderen Regionen inspirieren zu lassen und spannende, neue Erfahrungen zu erleben. Unsere gemeinsamen digitalen kleinen Häppchen bieten eine großen bunten Blumenstrauß, aus dem sich jeder etwas Passendes raussuchen kann“, sagt Wiebke Dedow, Programmbereichsleitung Gesundheit der vhs REGION Lüneburg.Die Volkshochschulen ziehen ein erstes, positives Resümee zu der gemeinsamen digitalen Reihe. „Wir haben festgestellt, dass wir durch die Online-Kurse neue Zielgruppen erreichen und trotz unserer dezentralen Struktur in der Region Hannover Kund*innen aus auch weiter entfernten Orten einen einfacheren Zugang zu unseren Kursen ermöglichen können“, berichtet Martina Behne, Geschäftsführerin der vhs Hannover Land, in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag. So kamen bei der vhs Hannover Land im vergangenen Jahr circa 23 Prozent der Anmeldungen in der Online-Reihe von Kund*innen, die außerhalb der Region Hannover wohnen – viele aus Delmenhorst und Lüneburg, aber zur Hälfte auch von bundesweit. Jürgen Beckstette, Geschäftsführer der vhs Delmenhorst, ergänzt: „Corona hat die vhs Delmenhorst deutlich dabei vorangebracht, Online-Kursangebote zu entwickeln und auszubauen. Auch nach Lockerung der Beschränkungen werden Online- und Hybrid-Angebote, also Präsenzkurse mit zusätzlich online Teilnehmenden, ein wichtiges Medium für unser Kursangebot bleiben.“ Das Verhältnis zwischen Präsenz- und Onlineunterricht solle dabei aber laut Martina Behne stets ausgewogen bleiben, weil die VHS nach wie vor großen Wert auf ihren Stellenwert als Bildungsanbieterin vor Ort legt.Ob ein Aquarell-Malkurs, eine Veranstaltung rund ums Thema Wein oder ein Portugiesisch-Urlaubskurs: Alle Informationen zu der digitalen Veranstaltungsreihe der vhs Hannover Land finden Interessierte online unter www.vhs-hannover-land.de/vhs-tag. Themenwünsche nimmt die VHS gerne per Email an info@vhs-hannover-land.de entgegen. Zu den Angeboten der vhs Delmenhorst gelangen Interessierte über www.vhs-delmenhorst.de/programm/vhs-tag und zu den Kursen der vhs REGION Lüneburg über www.vhs.lueneburg.de/programm/vhs-online.