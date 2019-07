Open Air auf Grethemer Sportplatz

Das ECHO verlost 10 x 1 Freikarte für das Event mit zwei Bands der Spitzenklasse

Grethem. Am Sonnabend, 3. August, um 20 Uhr startet das traditionelle und musikalisch hochkarätige Open Air auf dem Sportplatz in Grethem mit Musik für jeden Geschmack. Unter diesem Motto wurden zwei Bands der Spitzenklasse verpflichtet werden: erstmals Hashtag# und nach dem großen Erfolg im letzten Jahr sind auch Foxy & the Pop Shop Boys wieder dabei. Wer erinnert sich nicht an das bunte und schrille Jahrzehnt der 80er Jahre? Die kultigen Top-Hits, die auch heute noch auf keiner guten Party fehlen dürfen! Publikum aller Altersklassen finden vor der Bühne zusammen um abzufeiern. Die außergewöhnliche Showband Foxy & the Pop Shop Boys präsentiert auf wohl deutschlandweit einzigartiger Art und Weise "The Greatest Hits of the 80s" und sammelt immer mehr Fans auf ihrer bundesweiten Tour, eine mitreißende Zeitreise durch die verrückte Ära der 80er. Foxy Carrington, K. J. Googoo, Billy Vanilly, Debbie van Ahlen, Jim Wide, James Taylor und Ben Hammer bringen sowohl die "coolen Rocksongs" dieses Jahrzehnts – so beispielsweise von Queen, U2, Europe oder Van Halen – als auch die unbedingt partytauglichen NDW-Kracher und anderen deutschsprachigen Songs à la Nena, Markus, Klaus Lage und Spider Murphy Gang aber selbstverständlich auch die unvergessenen Discoklassiker der Stil-Ikonen dieser Zeit (Madonna, A-ha, Alphaville oder Michael Jackson) auf die Bühne. Die Lachmuskulatur des Publikums wird geprüft bei Showeinlagen mit David Hasselhoff oder Modern Talking, und auch unvergessene Filmklassiker aus beispielsweise Ghostbusters oder Dirty Dancing werden mit größtmöglicher Perfektion und Bühnenspaß in Szene gesetzt. Ganz besonders aber ist hier die originelle Bühnenpräsentation zu erwähnen. Eine aufwändige und derzeit wohl ihresgleichen suchende Show, die vom obligatorischen Kajalstrich bis zu den an die Grenzen des guten Geschmacks gehenden Modesünden wie den unvergleichlichen Leggings absolut nichts vermissen lässt. Schier unglaubliche Kostüme und Perücken, eine authentische Bühnendeko in Stil der 80er Musiksendungen Formel Eins oder Ronny´s Pop Show und nicht zuletzt die auf einer großen, runden Leinwand in Szene gesetzten Video Animationen mit einer ausgefeilten Lichtshow tun ihr Übriges: Hier zeugt von der ersten bis zu letzten Showminute alles von einer wohl beispiellosen Liebe zum Detail, und so fühlt sich das Publikum schon vom ersten Song in das bunte und schrille Jahrzehnt der Wilden Achtziger versetzt. Das ganz besondere Feeling einer ganz besonderen Zeit... Absoluter Party-Kult mit ganz hohem Fun-Faktor! Unbedingt Hörens- und sehenswert!Hashtag# – die Partyband aus Norddeutschland ist alles außer gewöhnlich! Mit dieser Band startet die Party vom ersten Song an! Ob Open Air Party, Zeltparty, Stadtfest oder Schützenfest – Hashtag# bringt die Party zum Kochen! Sechs Musiker kommen mit perfekt abgestimmten Sounds und einem riesigem Repertoire an Partyhits aus unterschiedlichsten Stilrichtungen im Gepäck. Ob Rock, Pop, Schlager, 80er, 90er oder Partyevergreen- mit dieser Mischung steigt die Party garantiert.Wer diese Musikspektakel kostenlos besuchen möchte, sollte sich beim ECHO um eine Freikarte bewerben: Unter dem Stichwort Open Air Grethem einfach eine E-Mail schreiben an info@extra-verlag.de. Verlost werden zehn mal eine Eintrittskarte. Einsendeschluss ist am 26. Juli. Wer bei der Echo-Aktion leer ausgehen sollte, kann sich auch noch Tickets an der Abendkasse besorgen. Ebenso sind auch noch (dienstags im Sportheim) Eintrittskarten im Vorverkauf erhältlich.