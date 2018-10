Ortsbürgermeisterin startet Spendenaufruf

Dreht sich am Weihnachtsmarkt in Mellendorf wieder ein Kinderkarussell?

Mellendorf (st). Ein Kinderkarussell sorgt für strahlende Kinderaugen, zufriedene Eltern und Großeltern. Das wissen auch Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und ihr Stellvertreter Larbi Amerouz. Um ein solches Kindervergnügen auch auf dem Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 8. Dezember, anbieten zu können, starteten die beiden im Namen des Ortsrats Mellendorf/Gailhof sowie des Budenausschusses einen Spendenaufruf. Jessica Borgas hat aufgrund ihrer Funktion als Ortsbürgermeisterin den Vorsitz in diesem Ausschuss inne. Zur Finanzierung der zirka 800 Euro teuren Karussellmiete werden Spender gesucht, die sich mit Jessica Borgas per E-Mail (jessi@borgas-home.de) oder telefonisch (01 73) 2 02 63 36 in Verbindung setzen können. Die Gemeinde Wedemark stellt dazu Spendenbescheinigungen aus. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass der Weihnachtsmarkt ein Karussell hat“, erklärte die Ortsbürgermeisterin. Wenn der Aufruf Erfolg hat und das Kinderkarussell sich am 8. Dezember in Mellendorf an der evangelischen Kirche St. Georg dreht, werden Ortsratsmitglieder während des Weihnachtsmarkts 100 Freikarten zum Mitfahren an Kinder verteilen. An dem Markt beteiligen sich unter anderem Schützenverein, Soldatenkameradschaft sowie Bürger- und Verschönerungsverein. Gaby Helmis vom Mellendorfer Turn-Verein verkauft Kekse und Rainer Baude ist mit seinem Grillstand dabei. Der MPM packt und stiftet Tüten, die der Weihnachtsmann an die Kinder verteilen wird. „Uns fehlen noch Aussteller mit kreativem Kunsthandwerk“, berichtete Jessica Borgas. Auch eine Musikgruppe für weihnachtliche Klänge wird noch gesucht. „Jeder, der Interesse daran hat, ist herzlich eingeladen“, erklärte Larbi Amerouz. Der Mellendorfer Weihnachtsmarkt startet um 15 Uhr und ist bis 21 Uhr geöffnet – möglichst mit einem Kinderkarussell und weihnachtlicher Musik.