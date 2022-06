Ortsrat bittet um Spenden für „Defi“

De Groot stellt Standort und Strom im Neubau „Neue Höfe“ zur Verfügung

Bissendorf (awi). Die ersten drei Minuten sind bei einem Herzstillstand entscheidend. Denn schon nach drei Minuten ohne ausreichend Sauerstoff wird das Gehirn irreparabel geschädigt. Nach zehn Minuten setzt der Hirntod ein. Täglich sterben deutschlandweit fast 300 Menschen am plötzlichen Herzversagen. Ein Defibrillator kann das verhindern. In Resse und Brelingen gibt es bereits öffentlich zugängliche Defibrillatoren, die von Laien bedient werden können. Jetzt möchte der Ortsrat Bissendorf ein solches Gerät auch für Bissendorf anschaffen und bittet die Bevölkerung dafür um Spenden.Denn einen Standort hat Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann gefunden: Im Neubau Neue Höfe an der Schilling-Kreuzung stellt Unternehmer Rainer de Groot einen Platz im überdachten Bereich am Einang zum geplanten Café Alfredo‘s inklusive Stromversorgung zur Verfügung.. Die Unterhaltskosten wird der Ortsrat aus seinen Mitteln bestreiten.Jetzt müssen nur noch die 2.000 Euro für das Gerät zusammenkommen. Wer die gute Sache unterstützen möchte, kann eine beliebige Summe auf das Konto bei der Gemeinde Wedemark, IBAN DE71 2505 0180 1070 2735 43 unter Angabe des Verwendungszwecks „Spende für Erwerb Defibrillator/OR Bissendorf“ überweisen. Unternehmer de Groot machte mit einer Spendenzusage von 250 Euro den Anfang. Er unterstützt das Projekt ausdrücklich. So ein Laiendefibrillator ist einfach zu bedienen. Eine automatisierte Stimme hilft dem Ersthelfer: Notruf absetzen, Herzdruckmassage beginnen und Defibrillator einsetzen. Das Gerät muss nur eingeschaltet werden, dann folgen die Anweisungen akustisch. Menschen reagieren bei einem Notfall oft nicht richtig und warten aus Angst, etwas falsch zu machen, meistens auf den Rettungsdienst, wobei wichtigte Zeit verstreicht, waren sich Brakelmann, ihre Stellvertreterin Gitta Jansen und de Groot bei der Besichtigung des Standortes auf der Baustelle letzte Woche einig.Der ist wunderbar geeignet, zeigt sich Brakelmann überzeugt, denn spätestens, wenn im Herbst Buchhandlung, Eiscafé und Paninoteca Alfredo`s und hoffentlich auch ein Bäcker– die Verhandlungen laufen gerade – einziehen und auch Büros und Wohnungen in dem Komplex belegt sind – Reisebüro und Volksbank-Servicepunkt sind schon eingezogen –, wird hier ein reges Kommen und Gehen herrschen und auch vom Amtshof her, wo donnerstags Wochenmarkt ist und viele andere Veranstaltungen stattfinden, ist der Defibrillator dann schnell erreichbar. „Wir werden den Standort auch noch deutlich sichtbar ausschildern“, verspricht Susanne Brakelmann.