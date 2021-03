Ostern in St. Laurentius

Kirchengemeinde verzichtet auf Präsenzgottesdienste

Schwarmstedt. Die Kirchengemeinde St. Laurentius bietet in diesem Jahr auf Grund der aktuellen Infektionslage in der Karwoche und zu den Ostertagen in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Walsrode ein „coronakonformes“ Osterprogramm an. „Natürlich hätten wir lieber in der vollen Kirche fröhliche Gottesdienste gefeiert, doch auch auf anderem Wege gibt es viele Möglichkeiten, unsere Osterfreude zu teilen.“, so Kirchenvorstandsvorsitzender Jürgen Otterstätter und Pastorin Tina Meyn ergänzt: „Vieles ist anders als gewohnt, doch seien Sie neugierig. Wählen Sie ein passendes Angebot aus und feiern Sie mit uns, denn auch mit Corona wird es Ostern: das Leben siegt!“Die Laurentiuskirche und der Vorraum im Gemeindezentrum Lindwedel sind bis Ostermontag täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch am Karsamstag finden Besucher einen Gedankenimpuls zur Passion zum Mitnehmen. Auf alle Kinder wartet am Samstag ein Kindergottesdienst in der Tüte mit einer bunten Andacht für zu Hause, mit Geschichte, Gebet und etwas Kreativem! Darüber hinaus ist die Ausstellung „#Hoffnungszeichen“ in den Kirchgebäuden zu sehen. Viele Jugendliche und Erwachsene aus dem Kirchenkreis und aus Schwarmstedt haben ihr ganz persönliches Hoffnungszeichen fotografiert, um in uns allen die Hoffnung zu stärken. Außerdem ist im gesamten Gemeindegebiet ab Ostersamstag der Kirchenosterhase unterwegs und hoppelt vielleicht auch bis vor Ihre Haustür.Am Ostersonntag sind alle Frühaufsteher zu einem Spaziergang zur Laurentiuskirche eingeladen. Vor der Kirche wird vom Osternachtsteam, musikalisch begleitet von der Organistin, die Osterkerze entzündet. In der Zeit von 5.30 bis 7 Uhr erhalten alle Spaziergänger das Osterlicht zum Mitnehmen mit persönlichem Segen. Ab 7 Uhr brennt die Osterkerze in der Kirche mit der Möglichkeit, eine Kerze für zuhause mitzunehmen. Am Ostersonntag erklingen gegen 10 Uhr Osterchoräle und Frühlingslieder vor dem Dorotheenhof. Die Osterkerze im Gemeindezentrum Lindwedel wird am Ostermontag um 10.30 Uhr entzündet. Spaziergänger haben bis 12 Uhr die Möglichkeit, das Osterlicht mit persönlichem Segen in Empfang zu nehmen.Am Sonntag wird ab 10 Uhr ein Ostersonntagsgottesdienst aus Kirchboitzen gesendet und ein Ostersonntags-Online-Live-Gottesdienst (über Zoom) angeboten. Anmeldung dazu bitte per E-Mail über die Superintendentur in Walsrode unter sup.walsrode@evlka an. Am Ostermontag gibt es ab 10 Uhr einen Online-Ostergottesdienst aus Ahlden mit Osterspaziergang. Außerdem wird ein Telefongottesdienst von Pastor Bernhardt aus Walsrode angeboten. Die Einwahlnummer dazu findet sich ebenfalls auf der Homepage. Darüber hinaus kann von Ostersonntag bis Ostermontag ein Osterspaziergang mit der APP Actionbound zum Gottesdienst werden. Weitere Informationen, die Links zu den Online-Angeboten und weitere Hinweise finden Interessierte auf der Homepage unter laurentiusgemeinde.wir-e.de.