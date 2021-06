Persönlich, systemisch,vertrauensvoll

Kathrin Linde ist systemische Therapeutin und Familientherapeutin

Mellendorf. Die Familienberatung Kathrin Linde bietet Einzelpersonen, Paaren und Familien ein Unterstützungsangebot. „Es gibt Momente in unserem Leben, in denen fühlen wir uns hilflos und wissen nicht weiter. In diesen Lebenssituationen ermöglicht eine vertrauensvolle Beratung, neue Perspektiven zu entwickeln“, so Kathrin Linde, Systemische Therapeutin und Familientherapeutin (DGSF). Vielleicht wünscht man sich berufliche oder private Veränderungen? Auch die Beratung hinsichtlich einer Paarbeziehung kann im Vordergrund stehen. Vielleicht gibt es aber auch wiederkehrende Konflikte innerhalb der Familie? Individuelle Anliegen bestimmen die Richtung. Die Termine können in vertrauter Umgebung zu Hause oder auch in geschützten Räumlichkeiten der Therapeutin stattfinden. Für Familien kann es sinnvoll sein, gemeinsam in Bewegung zu kommen. Dann bieten sich Beratungen in der Natur an. Bei Interesse bitte bei Kathrin Linde unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 47 61 oder mobil unter (01 62) 4 13 24 61 anmelden. Weiterführende Informationen gibt es außerdem auf der Internetseite www.beratung-linde.de.