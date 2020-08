Pilates und FLOW YOGA

Ab September neue Kurse beim TSV Godshorn

Godshorn. Ab September bietet der TSV Godshorn folgende Kurse an: Pilates Workout für Frauen, Montag 16 Uhr bis 17 Uhr. Pilates Workout für Männer, Dienstag 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr. FLOW YOGA Basis für Frauen ohne Yoga-Erfahrung, Donnerstag 18.45 Uhr bis 19.45 Uhr. FLOW YOGA Level 1 für Frauen mit Yoga-Erfahrung, Mittwoch 17 Uhr bis 18:Uhr, an.Geleitet werden die Kurse von Mikael Honesseau, einem ausgebildeten Balletttänzer, Choreografen und Tanzpädagogen, der als Dozent mit Kindern, Jugendlichen und behinderten Menschen in Niedersachsen bereits zahlreiche soziokulturelle Tanzprojekte, Workshops und Kurse realisiert hat. Mikael ist für professionelle Tänzer und Ensembles auch als Dozent für zeitgenössischen Tanz, Tanztheater und Choreografie tätig.Pilates Workout ist ein effektives Ganzkörpertraining, das komplexe Kraftübungen mit Stretching, Koordinations- und Atemtechniken vereint. Dabei werden vor allem die Beweglichkeit, Kraftausdauer und Körperkontrolle geschult. Der Hauptunterschied zum herkömmlichen Fitnesstraining ist, dass sich Pilates-Übungen auf die körperstabilisierende Tiefenmuskulatur fokussieren und der ganze Körper im Einsatz ist. Pilates korrigiert die Körperhaltung und verbessert dadurch auch die Atmung. Eine ausdehnende und tiefe Brustatmung wirkt zudem Stress und Verspannungen entgegen.FLOW YOGA Basis ist geeignet für Teilnehmer ohne Yoga-Erfahrung und für alle, die eine ruhig fließende Yogapraxis suchen, die Ruhe und Kraft finden möchten. Bei FLOW YOGA Basis wird der Körper langsam an die Asanas herangeführt. Die Wirbelsäule, als wichtigste Energieachse, wird in diesem Flow eingerichtet, gedreht und mobilisiert, durch langsame Dehnungen, Drehungen im Stehen, Sitzen und Liegen. Die fließenden Haltungen dehnen den Körper und vertiefen den Atem.FLOW YOGA Level 1 ist insgesamt ein intensives und körperbetontes Workout, das die Muskulatur kräftigt sowie Ausdauer und Balance und Beweglichkeit fördert.Die Kurse werden voraussichtlich wöchentlich (ausgenommen in den Herbstferien) bis zu den Weihnachtsferien stattfinden. Für diese Kurse aus dem Bereich des Gesundheitssportes ist ein Teilnahmebeitrag zu zahlen, auf den die Mitglieder des TSV Godshorn einen Rabatt erhalten. Ein Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich, sofern noch Plätze frei sind.Anmeldungen sind per Mail gesundheitssport@tsv-godshorn.de oder per Telefon in der Geschäftsstelle unter 0511/8975775 möglich. (Öffnungszeiten Montag, Dienstag und Donnerstag 16 bis 19 Uhr)Pilates und Yoga sind nicht unbedingt etwas für Sie, aber Sie haben eine andere Idee für ein sportliches Angebot, mit dem Sie als Übungsleitung den TSV Godshorn unterstützen möchten? Dann nehmen Sie gern Kontakt auf.