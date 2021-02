Planken gegen Lockdown-Langeweile

Sportlehrer am Gymnasium organisiert tägliche Challenge

Wedemark. Die Schulen weiterhin geschlossen und die Sportmöglichkeiten am Nachmittag ebenfalls seit Monaten eingestellt. „Als ausgezeichnete sportfreundliche Schule müssen wir doch Abhilfe schaffen können“ so Phil Jost-Westendorf, Englisch- und Sportlehrer am Gymnasium Mellendorf seit August 2021. Über Kontakte zu seiner ehemaligen Schule wurde Jost-Westendorf auf die 30DaysPlank-Challenge aufmerksam. Im Zeitraum zwischen den 15. Februar und 16. März „plankt“ daher nun hoffentlich die gesamte Schulgemeinschaft, um sportlich fit zu bleiben und die Lockdown-Langeweile zu vertreiben. Die Zeit in der der Unterarmliegestütz, die so genannte „Planke“, täglich gehalten werden muss, verlängert sich dabei von Tag zu Tag. Die Challenge beginnt mit 30 Sekunden, täglich erhöht sich die „Haltedauer“ um zehn bis 15 Sekunden. Ziel ist es, dass nach 30 Tagen möglichst viele eine fünfminütige Plank gemeinsam halten. Dafür wird am 16. März um 19.00 Uhr gemeinsam in einer Videokonferenz über das Portal „Big Blue Button“ das sportliche Finale zelebriert. Auch alle anderen sportlichen Wedemärkerinnen und Wedemärker sind eingeladen, über den schuleignen YouTubeKanal die Challange zu verfolgen und „mitzuplanken“, da es sich um keine Schulveranstaltung handelt. „Wir haben uns vorher datenschutzrechtlich und mit Blick auf den Versicherungsschutz abgesichert“, so Jost Westendorf. „Die Teilnahme an der Challenge ist freiwillig und erfolgt als Privatperson. Wir hoffen natürlich, dass sich keiner verletzt. Aber der Versicherungsschutz besteht momentan leider nicht für Schülerinnen und Schüler, die im heimischen Wohnzimmer Sport treiben“. Trotz wochenlangem Lockdown und wenig Sportmöglichkeiten bleiben so hoffentlich möglichst viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte „fit“, damit hoffentlich mit Öffnungsszenarien im März nicht nur mit dem Sportunterricht reibungslos begonnen werden kann.