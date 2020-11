Plattdüütsch maakt Sinn

Ausflug der Plattdeutschgruppe

Mellendorf. Die Plattdeutschgruppe aus dem MGH hat einen Ausflug in den Park der Sinne gemacht und darum gebeten, einen Bericht darüber auf Plattdeutsch zu veröffentlichen. De Plattdütschen ut Mellendörp vun`n MGH wören in August Maand in`n „Park der Sinne“ in Laatzen. Düsse Park is all besünners, un besünners weer ook de plattdüütsche Führung bi den Besök dor. Ook de Führersche hett sik bannig freit, wiel dat se mal weer ehr Muddersprak mit Besökers ut de Wedemark snacken kunn. Se is platt upwussen un all bi`n buen vun den Park to de Expo dorbi ween. Se kunn us den Park un de Sinnen dor bannig goot verkloren un us ton Begriepen vun de Sinnen up`n Sprung bringen. So sünd wi in ene Skulptur ringahn un kunnen dor rutkieken, jüst as een Fleeg kieken deit. Wi hebbt mit Schwingungn Tons ton hören und ok ankieken brocht. Verstahn kunn wi uns ook goot över mehr als dörtig Meter ohn Telefon un ohn to bölken, müssen blots dorför in een Steenschaal to sitten gahn. Bi`n Gang dör den schönen Park hebbt wi besünners ook die Elemente an enkelten Stellen nip un nau wohrnomen, Dat wöör, bi feinen Weer, een heel schöön Besöök vun den Park un wi kunnen de Sinnen besünners goot in Platt erleven un föhlen.