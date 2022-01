PROvinzBÜHNE startet Aufführung im Uhle-Hof

Schwarmstedt. Jane und Andrew könnten ein beschauliches und ruhiges Leben inihrem Haus mit Garten führen - wären da nicht immer dieseunglücklichen Verkettungen unglücklicher Ereignisse. „Kille, kille“ („Beyond a joke“) des renommierten britischen Autors Derek Benfield - die Proben laufen auf Hochtouren und am 18. Februar geht es los! Wortwitz, Ironie, Schnelligkeit und schwarzer englischer Humor: ein ideales Stück für die Schwarmstedter PROvinzBÜHNE und ihrem Regisseur Peter Tenge.Nach der Premiere am 18. Februar finden bis zum 06.03. weitere Aufführungen im Uhle-Hof an den Wochenenden statt: jeweils Freitag- und Samstagabend um 19.30 Uhr und am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Hinweise der PROvinzBÜHNE Schwarmstedt für einen sicheren und entspannten Theaterbesuch. „Der Schutz und die Gesundheit unserer Gäste, des Ensembles und des Personals vor, auf und hinter der Bühne haben für uns allerhöchste Priorität", versichert das Theaterensemble. Der Einlass beginnt eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Ein gut durchdachtes Hygienekonzept sorgt dafür, dass man sich mit Lachen, aber nicht mit Corona ansteckt. Bitte mindestens 1,5 Meter Abstand zu Gästen und Personal halten. Da die Auslastung bei 70 Prozent liegt, erfolgt der Einlass nach der 2-G Regel: Bitte dafür den Impf- oder Genesenennachweis und den Personalausweis bereithalten. Außerdem wird gebeten, die Rückseite der Eintrittskarte für die Datenerhebung auszufüllen oder sich mit Luca- oder Corona-Warn-App einzuchecken. Innerhalb des Uhle-Hofes - auch während der Vorstellung - muss eine medizinische oder FFP2 Atemschutzmaske über Mund und Nase getragen werden, außer beim Verzehr von Getränken. Sollte jemand von der Maskenpflicht befreit sein, ist ein ärztliches Attest dafür vorzulegen sowie ein tagesaktueller negativer Antigen-Test. Bitte die Bodenmarkierungen und die Hinweise des Personals beachten. Eintrittskarten gibt es im Kaufhaus GNH in Schwarmstedt. Alle Infos auch unter www.schwarmstedt-provinzbuehne.com