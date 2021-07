Prüfung bestanddeen

Mellendorf. „Wir sind stolz auf unsere Azubis, die ihre Prüfungen mit Bravour absolviert haben. Wir freuen uns, die drei auch zukünftig als Kollegen im Betrieb anzutreffen“, sagt Heiko Lindmüller, Geschäftsführer des Mercedes-Benz Autohaus Lindmüller in Mellendorf.Mirco Mussmann bestand die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und Ismet Cakar zum Einzelhandelskaufmann im Ersatzteilwesen. Mehmet Kök besuchte nach seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung im Autohaus Lindmüller für ein weiteres Jahr die Meisterschule, die er in diesem Jahr erfolgreich absolvierte. Alle ehemaligen Azubis werden jetzt in ihren Arbeitsbereichen eingesetzt. „Die Investitionen in Aus-& Weiterbildung sind zweifellos außergewöhnlich hoch. Wir sind aber davon überzeugt, dass es richtig ist, in die Qualifikation der Mitarbeiter zu investieren, um den Anforderungen neuester Technik gerecht zu werden“, begründete Heiko Lindmüller seine Ausbildungsmaßnahmen.Auch in Zukunft wird das Autohaus Lindmüller wieder Ausbildungen im kaufmännischen- und handwerklichen Bereich anbieten. Bewerbungen können jederzeit beim Autohaus Ernst Lindmüller eingereicht werden.