Quer gedacht von Pastor Marc Gommlich Elia-Kirchengemeinde

Alles möglich

Das wars mit dem Jahr 2021. Was sie erlebt haben ist jetzt Teil ihres Lebens, ihrer Erinnerung. Den Rückwärtsgang einlegen, um etwas Gesagtes, Gedachtes oder Getanes im Nachhinein zu ändern, ist nicht mehr möglich. Für ihr Jahr 2022 sieht es allerdings gut aus. Sie haben noch alle Möglichkeiten. Möglichkeiten, etwas genauso zu machen wie im Jahr 2021. Möglichkeiten, vieles aber auch ganz anders zu machen. Und spannend sind besonders auch die Möglichkeiten, Vergangenes zu korrigieren. Gibt es etwas, was sie am liebsten ungeschehen machen würden? Was geschehen ist, ist geschehen, richtig. Aber sie können sich für etwas entschuldigen, also um Vergebung bitten, oder einer anderen Person vergeben. Auch falsche Entscheidungen lassen sich korrigieren. So weit so gut. Es kostet Kraft und Mut sich zu entschuldigen, zu vergeben oder etwas zu korrigieren. Der Lohn ist aber Freiheit und ein ‚nicht ständig drüber nachdenken‘. Ein Neustart.Aus eigener Erfahrung und aus vielen Gesprächen hier meine Empfehlung für Schuld, Vergebung, Lebenskorrekturen und Neustarts: Der Glaube an Jesus Christus. Denn im Glauben an Jesus geht es nicht um frommes Getue, sondern um echtes Leben. Vergebung und Neustart sind einfach mit Jesus verbunden. Wenn sie Zweifel daran haben, probieren sie es aus. Das Gebet. Das Sprechen mit Gott, mit Jesus. „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht: Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen.“. Nachzulesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Also Beten, Bekennen, um Vergebung bitten und Vergebung erfahren. Und dann noch ein Bibelvers, der Mut und Hoffnung gibt: „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“ Aus dem Bericht von der Geburt von Jesus aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 37.Wenn es bei Gott und Jesus Vergebung zu bekommen gibt und bei Gott nichts, wirklich nichts unmöglich ist, dann sind das die besten Voraussetzungen. Alles möglich für den, der glaubt, betet und um Vergebung bittet. Guten Neustart!