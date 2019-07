Radfahrer schwer verletzt

Mercedesfahrer missachtet Vorfahrt des 56-Jährigen

Resse. Ein 56 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr, an der Kreuzung An den Hägewiesen/Engelbosteler Straße in Resse mit einem Mercedes C 180eines 48-Jährigen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 48 Jahre alte Wedemärker mit seinem Pkw auf der Straße An den Hägewiesen in Richtung Engelbosteler Straße unterwegs. An der Kreuzung angekommen, wollte er diese in Richtung der Straße Altes Dorf überqueren. Aus bislang unbekannterUrsache bemerkte der Autofahrer offenbar den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer zu spät, sodass es zur Kollision kam. Der 56-jährige Isernhagener verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuftsich nach Schätzungen der Polizei auf 1.200 Euro.