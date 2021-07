Rathaus: vorsichtige Öffnung ab 19. Juli

Terminvereinbarung sinnvoll

Mellendorf, Der Pandemieverlauf macht es möglich, die Einschränkungen für den Rathausbesuch etwas lockern zu können. In jedem Fall bleibt eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen.Die Pandemie ist immer noch präsent, auch wenn in der Wedemark seit längerer Zeit keine Infektion aufgetreten ist. Der Corona-Verlauf erlaubt es allerdings, den Zugang zum Rathaus zu erleichtern. Das Rathaus kann ab dem 19Juli ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden.Natürlich sind dabei Hygieneregeln und Begrenzungen auch weiterhin einzuhalten. So ist es obligatorisch, im Rathaus eine medizinische oder FFP-2-Maske zu tragen. Der Zugang wird nach wie vor nur über den Haupteingang am Fritz-Sennheiser-Platz möglich sein. Alle Besuchende müssen sich beim Empfang anmelden. Dort werden sie namentlich registriert. Das soll hauptsächlich über einen Scan mit der Luca-App erfolgen, eine handschriftliche Erfassung durch das Empfangspersonal ist auch möglich. Ohne Angabe der persönlichen Daten ist ein Besuch des Rathauses nicht erlaubt.Natürlich kann es dadurch zu Wartezeiten vor dem Haupteingang kommen. Im Wartebereich des Bürgerbüros dürfen sich nur sieben Personen befinden, zusätzlich zu den fünf Kundinnen und Kunden, die maximal an den Schaltern bedient werden können. Im schlimmsten Fall kann der Zugang zum Rathaus auch vorübergehend gesperrt werden.Die Abholung von Personalausweisen und Reisepässen, von Führungszeugnissen, Führerscheinen und Gewerbezentralregisterauszügen für Privatpersonen werden an einem gesonderten Schnellschalter angeboten. Es empfiehlt sich auf jeden Fall für alle Serviceangebote einen Termin vor dem Besuch im Rathaus zu vereinbaren. Kundinnen und Kunden mit Termin werden vom Rathauspersonal rechtzeitig an Spontanbesuchenden vorbei zu ihrer Servicestelle begleitet.Kfz-Angelegenheiten werden weiterhin ausschließlich nach vorheriger Online-Terminvergabe bearbeitet. Eine spontane Bearbeitung ist nicht möglich. So oder so gilt die Regel, die bereits vor Corona Gültigkeit hatte: An Donnerstagen ist das Rathaus ausschließlich nach Terminvereinbarung zugänglich.Die Öffnungszeiten des Rathauses: Montag., Dienstag, Mittwoch, Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag 13 bis 15 Uhr, Mittwoch 13 bis 18 Uhr.