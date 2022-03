Realschule gewinnt Smart School Wettbewerb

„Ich freue mich sehr, dass wir jetzt als Smart School ausgezeichnet wurden.“ So der angesprochene Schulleiter Jens Szabo: „Wir sind sehr stolz, bei nur 20 in diesem Jahr ausgezeichneten Schulen in neun Bundesländern dabei zu sein. Ich bedanke mich bei der Gemeinde Wedemark für die stets enge Unterstützung und vor allem beim gesamten Kollegium der Realschule, das diesen Erfolg erst möglich gemacht hat. Als nächstes ist geplant, unser Angebot um einen Maker Space zu erweitern.“