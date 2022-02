Regenbogenbank vor der Pfarrscheune

Jugendliche diskutieren mit Vertretern vom Verein Einzigartig

Bissendorf. Vor der Bissendorfer Pfarrscheune lädt nun eine Regenbogenbank zur kleinen Pause ein – und setzt ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus: Hier sind alle willkommen. Als der Wedemärker Verein einzigartig e.V., der die Interessen von LGBT*IQ-Personen vertritt und Beratung und Austausch bietet, im Sommer 2021 die erste Regenbogenbank in Mellendorf aufstellte, fragte die evangelische St. Michaeliskirchengemeinde gleich an, ob sie auch eine der Bänke aufstellen könne.Nun haben Jugendliche der Kirchengemeinde mit Diakonin Beate Harms und Pastor Thorsten Buck den Verein einzigartig für einen gemeinsamen Austausch zum Thema „queeres Leben in der Wedemark“ eingeladen – und im Anschluss daran die Bank eingeweiht und vor ihrem Treffpunkt, der Bissendorfer Pfarrscheune, aufgestellt. Pauline Große, Anne Kracke und Daniel Diedrich nahmen die Einladung gerne an – und so kam es zu einem interessanten Abend. „Ihr dürft heute alle Fragen stellen, ohne Tabu“, kündigte Daniel Diedrich an.„Queer“ ist eine Art Sammelbezeichnung für Personen, die nicht heterosexuell sind oder deren Geschlechtsidentität nicht der traditionellen Geschlechternorm entspricht. Das klingt kompliziert. Aber einige der Jugendlichen der Kirchengemeinde konnten spielend leicht die verschiedenen Symbole der LGBT*IQ-Bewegung zuordnen, die weit über die Regenbogenflagge hinausgehen. Andere berichteten von Freundinnen und Freunden, die in der Schule ihr Coming Out hatten – und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Das „schwul“ unter Jugendlichen immer wieder auch als Beleidigung genutzt wird oder Erwachsene unsicher sind, wie sie mit Jugendlichen umgehen sollen, die sich anders kleiden oder anders lieben, war an diesem Abend genau so Thema wie die Frage, warum sich eigentlich gerade die Kirchen so schwer damit tun, auch diese Menschen willkommen zu heißen.Selbstverständlich würde er auch für homosexuelle Paare einen Traugottesdienst feiern – „allerdings hat noch kein Paar angefragt. Vielleicht erwarten gleichgeschlechtliche Paare von uns gar nichts mehr, nachdem sie über so lange Zeit auch in den Kirchengemeinden abgelehnt wurden?“, vermutete Pastor Thorsten Buck. Daniel Diederich konnte von genau solchen Erfahrungen berichten. Die Jugendlichen fragten sich, was sie tun können, um Kinder oder Konfirmand*innen zu stärken, die die Frage nach dem eigenen Geschlecht oder der eigenen Sexualität beschäftigt. „Einen Schutzraum schaffen. Keine Diskriminierung, keine dummen Bemerkungen zulassen.“, empfiehlt Anne Kracke. Das Aufstellen einer Regenbogenbank allein sorgt noch nicht dafür, dass sich alle auch wirklich willkommen fühlen, da sind sich alle einig. Aber: Es ist ein Zeichen.