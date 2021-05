Region reist mit einem blauen Sofa durch die Kommunen

Talkformat zum 20-jährigen Bestehen macht am 20. Mai Station in der Wedemark

Hannover/Wedemark. Die Region Hannover begeht 2021 ihr 20-jähriges Bestehen – und geht jetzt mit einem blauen Sofa und einem neuen Talk-Format auf Tour durch die Städte und Gemeinden in der Region. Sechster Stopp ist am Donnerstag, 20. Mai, ab 18 Uhr im Bürgerhaus in der Wedemark. Regionspräsident Hauke Jagau und Bürgermeister Helge Zychlinski nehmen auf dem blauen Sofa Platz, um über die Zusammenarbeit der Region und der Gemeinde Wedemark zu sprechen und gemeinsam Rückschau zu halten auf 20 Jahre Kooperation. Was heißt es eigentlich, wesentliche Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge in die Hand einer großen Behörde zu legen? Wie geht Mitbestimmung in so einer Konstellation? Und wie lässt sich der Solidaritätsgedanke umsetzen, der bei der Gründung der Region Hannover Pate stand?Das Publikum ist zwar nur online dabei, darf aber gerne Fragen stellen, am besten per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de. Zum Stream geht es auf www.youtube.com/regionhannover. Wer nicht live dabei sein kann, findet den Talk auch später noch unter dieser Adresse.Der direkte Link zum „Blauen Sofa unterwegs“ am Donnerstag, 20. Mai: https://youtu.be/na_5Ke-6IgU