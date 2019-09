Resser feiern Moorfest

Viel los im Mooriz und Dank an Alle

Resse (er). Zum achten Resser Moorfest trafen sich viele Engagierte am letzten Sonnabend um den Jahrestag der Eröffnung des Moor Informations Zentrums (Mooriz) zu feiern. Die noch erste Vorsitzende Renate Kolb des Vereins „Bürger für Resse“, begrüßte die Anwesenden Vereinsmitglieder, Vertreter der Gemeinde Sven Rakebrandt und die SPD Bundestagsabgeordnete Caren Marks, die vom Verein am 11. September einen Besuch in Berlin bekommt.Renate Kolb, die Mitte September aus der Wedemark zieht, beschrieb die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen mit über 1000 geleisteten Arbeitsstunden jährlich und erklärte, dass nun der Naturschutzbund in Zukunft in Eigenregie den Moorerlebnispfad betreuen wird. Dieser wurde von der Region und Bingo, der Umweltlotterie gefördert. Außerdem dankte Renate Kolb Marcel Hollenbach vom Team Naturschutz / Hannoversche Moorgeest mit den Worten: „ Schade, dass die Arbeit zu Ende ist. Es war eine gute Zusammenarbeit und Sie haben für spezielle Dinge immer besonderen Sachverstand gezeigt.“ Bei dieser Zusammenarbeit wurde auch Thomas Beuster, Geschäftsführer der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer begrüßt und seine Mitwirkung gewürdigt.Ein besonderer Dank ging an Ludwig Uphues, Sprecher des Aktionszentrums Hannoversche Moorgeest. Er erklärte noch einmal den Sinn der Wiedervernässung und die Bedeutung der Hochmoore für die Bevölkerung und wies auf den 18 September und den Vortrag von der Diplom Biologin Gisela Wicke um 20.00 Uhr hin. Er behandelt das Thema: „Pflanzen der Hochmoore – eine hochspezialisierte Gemeinschaft.“ Ortsbürgermeister Jochen Pardey war an diesem Tag nicht nur für die Versorgung der Gäste mit Getränken zuständig sondern freute sich auch auf den 23. September: „Da wird für diese Saison erste Kinoabend starten, gezeigt wird ab 20.00 Uhr der Film „Green Bock“ und wir haben Platz für etwa 60 Personen“