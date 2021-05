Rollschuhe sind schon in Startposition

REG Wedemark präsentiert sich im neuen Outfit

Wedemark. Die REG Wedemark präsentiert sich im neuem Outfit, denn passend zu den Trainingsjacken wurden nun auch die Trainingshosen an die Läuferinnen verteilt, die der Flughafen gesponsert hat.Da in der Wedemarkhalle bald wieder ein Training - mit Hygienekonzept - möglich ist, wurden auch die Rollschuhe schon in Startposition gestellt. Aber auch in den letzten Monaten des Lockdowns waren die Läuferinnen nicht untätig.Sie wurden von Ihren Trainerinnen zweimal die Woche über Online-Training fit gehalten. Seit vier Wochen finden auch auf geeigneten Außenflächen Einzeltraining statt. Interessierte Kinder, Jahrgang 2015 und jünger, können sich unterreg-wedemark@web.de melden oder über das Kontaktformular auf der Internetseite, denn die REG Wedemark ist auf der Suche nach Nachwuchs.