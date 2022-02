„Rote-Kreue-gegen mögliche ICE-Trasse

Bürgerinitiative Brelinger Berg lädt morgen zu Mitmachaktion ein

Negenborn. Nachdem die Akteure der Bürgerinitiative Brelinger Berg am vergangenen Sonntag einen ihrer letzten Strohballenaufsteller mit Protestbanner an der L190 in Scherenbostel platziert haben, um die Wedemärker Bürger auf eine drohende ICE-Trassenführung durch die Wedemark aufmerksam zu machen, steht nun bereits das nächste Projekt auf dem Programm: „ROTE KREUZE gegen die ICE-Trasse durch die Wedemark - eine Mitmachaktion“.Am Sonntag dem 27.02.2022 zwischen 14 und 17 Uhr findet in Negenborn auf dem Hof von Carola Wienhöfer und Jochen Riediger (Hannoversche Straße 1, Orsausgang Negenborn in Richtung Resse) die neue Aktion der Bürgerinitiative statt. Das rote Holzkreuz, das sich auch im Logo der Bürgerinitiative Brelinger Berg wiederfindet, hat sich seinerzeit bereits als Protestsymbol gegen die SUEDLINK-Starkstromtrasse bewährt. Bei dieser „Mitmachaktion“ für Groß und Klein sollen nun bei Kaffee und Kuchen gemeinsam aus Dachlatten möglichst viele rote Protestkreuze gegen die ICE-Trasse gezimmert werden, die dann jeder als Ausdruck des persönlichen Protests an seinem Grundstück platzieren kann. Extra angefertigte Tafeln, die auf die Kreuze geschraubt werden, zeigen das Protestsymbol der Bürgerinitiative Brelinger Berg. Zudem startet Wolfgang Baustian bei der Veranstaltung die Fotoaktion „Gib dem Protest ein Gesicht“. An einem Infostand wird die Bürgerinitiative zudem über ihre Arbeit informieren und es besteht die Gelegenheit zu regem Informationsaustausch. Coronabedingt gelten bei der Veranstaltung die bekannten 2G-Regeln. Die zahlenmäßige Begrenzung für private Treffen ist ab Donnerstag offiziell aufgehoben.Wolfgang Baustian, Georg Pfeiffer und Jochen Riediger, die Organisatoren des Events, hoffen auf eine rege Teilnahme. Jeder ist herzlich willkommen. „Es ist einiges an Material vorhanden (Holz, Farbe und Pinsel), wir würden uns aber über weitere Sachspenden freuen. Dachlatten und wasserfeste rote Farbe sowie kleine Rollen und Pinsel können wir gut gebrauchen. Holzspenden können von uns auch abgeholt werden“ merkt Georg Pfeiffer an. Farb- und wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Die Kreuze sollen gegen Spende abgegeben werden, da die Materialien (v.a. Holz, Farbe und Kunststofftafeln) ihren Preis haben.