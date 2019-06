Ruby ist ein Wirbelwind

Hündin liebevoll aufgepäppelt

Schwarmstedt. Die blonde Ruby kam am 16. März zum ITV Grenzenlos nach Deutschland. Sie hatte in Rumänien kaum eine Chance zu überleben: Plötzlich stand der kleine Welpe ganz allein auf einem Parkplatz in Beius. Eine Tierfreundin nahm sie mit ins Tierheim. Durch den Stress bekam sie einen Hautausschlag, der jetzt, seitdem sie in Deutschland ist, tierärztlich behandelt wird. In einer Pflegestelle in Ehlershausen wird Ruby sehr liebevoll und sorgfältig aufgepäppelt. Die Haare wachsen schon wieder nach und Ruby wird täglich hübscher. Ruby ist am4. Juli 2018 geboren und 26 Zentimeter groß. Sie ist inzwischen aufgetaut und selbstsicher geworden; sie entwickelt sich zu einem richtigen Power-Paket. Sie ist sehr intelligent, lernt sehr schnell und ist kein Sofahund. Sie braucht Denkaufgaben, die sie gern löst. Sie möchte etwas erleben und immer dabei ein. Ruby eignet sich für alle Hundesportarten, die es gibt: Agility, Dog Dancing und vieles mehr.Mit anderen Hunden kommt sie hervorragend aus, weil sie sozial sehr kompetent ist. Sie ist stubenrein, geht gut an der Leine und gibt auch Ruhe, wenn sie ausgelastet ist. Sie bellt kaum. Gegen Katzen hat sie nichts. Ruby wäre perfekt für eine Familie mit nicht zu kleinen Kindern, die mit ihr etwas unternehmen. Sie ist ein kleiner Sonnenschein. Ruby ist geimpft, gechipt und kastriert. Sie hat einen Bluttest bekommen – Ergebnis negativ. Interessenten für Ruby melden sich beim ITV Grenzenlos unter der Nummer (0 50 85) 95 51 71 oder (05 11) 61 62 26 95.