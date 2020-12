Sarah und Leon sind die Sieger

Lesewettbewerb in der Schule an der Alten Leine

Schwarmstedt. Wie in jedem Jahr fand in der Schule an der Alten Leine ein spannender Lesewettbewerb statt. Es wurden die besten Leser der Klasse fünf und der Klasse sechs ermittelt. Gebannt verfolgten die Schüler die verschiedenen Texte. Es gab lustige, spannende und auch gruselige Geschichten. Da alle sich gut auf den Wettbewerb vorbereitet hatten, hatte es die Jury, die den Lesefluss, die Betonung und die Gestaltung des Textes bewertetet, schwer den Sieger zu ermitteln. Ein Stechen musste den Lesewettbewerb entscheiden.Siegerin der fünften Klassen wurde Sarah Constabel. Den Wettbewerb der sechsten Klasse entschied Leon Zimmermann für sich. Leon hatte schon im letzten Jahr den Wettbewerb der Klasse fünf gewonnen. Als Belohnung erhielten die glücklichen Sieger einen Geschenkgutschein.