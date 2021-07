Schnellkurs für die Sprinti-App im MGH

Sprinti verbessert die Qualität im ÖPNV in der Wedemark deutlich

Wedemark. Mit Sprinti gibt es in der Wedemark seit Juni ein zusätzliches Angebot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Der Sprinti holt Menschen an virtuellen Haltestellen ab und bringt sie mit maximal sechs Fahrgästen in Personentransportwagen an den Wunschort, quasi ein kleiner Bus auf Abruf. Damit ergänzt er auch das Angebot des Bürgerbusses Wedebiene. Die Wedebiene fährt ihre Vereinsmitglieder bis vor die gewünschte Haustür und holt sie wieder dort ab. Der Sprinti transportiert alle Passagiere mit einem gültigen GVH-Fahrschein. Die Fahrten sind per Smartphone-App buchbar.Für alle Smartphone-Anfänger und App-Neulinge bietet das Mehrgenerationenhaus am Gilborn 6 in Mellendorf Schnellkurse für die Sprinti-App. Der kostenlose Kurs wird von Max Gremminger durchgeführt und dauert anderthalb Stunden. Mitgebracht werden muss lediglich das eigene Smartphone.Die Kurse laufen am Vormittag jeweils von 10 bis 11.30 Uhr am 14., 15., 16. und 17. Juli.Die Kurse am Nachmittag finden von 16 bis 17.30 Uhr statt am 19., 20. und 21. Juli.Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter 05130/9744511 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Ein Fahrdienst wird angeboten.