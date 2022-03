Schnupperkurse am 2. April

Fang An-Fitness neu in Negenborn

Negenborn (awi). Es ist nie zu spät, mit dem Fitnesstraining anzufangen, sagt Trainerin Dunja Kohls-Gerberding. Und genau deswegen hat sie ihr neues Unternehmen „Fang an! Fitness" genannt. Für alle, die wissen wollen, was dahinter steckt, gibt es am Sonnabend, 2.April Am Turnbusch 6 in Negenborn Schnupperurse: um 11 Uhr Rückenschule im Stand, um 12 Uhr Ü80-Sturzprophylaxe, um 14 Uhr Ganzkörpertraining Ausdauer und Kraft, um 15 Uhr Bauch und Rücken und um 16 Uhr Deepwork. Und das Ganze kostenlos und mit ganz viel Spaß.Anmeldungen für einen oder mehrere Schnupperkurse bitte per E-Mail an Fanganfitness@gmail.com. Gerne können Interessierte am nächsten Sonnabend aber auch spontan vorbeikommen.Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter www.fangan-fitness.com. Das Training findet im Freien statt,daher wenn mögich bitte eine Matte mitbringen.