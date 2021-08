Schnuppertauchen im Freibad

Tauchclub Baracuda in Wietze zu Gast

Wedemark. Der Tauchclub Barakuda veranstaltet am Freitag, 27. August, im Freibad Wietze ein Schnuppertauchen. Insgesamt können knapp 20 Erwachsene und Kinder in Begleitung erfahrener Tauchlehrern vom Barakuda Verein im Freibad abtauchen. Tauchen ist eine faszinierende Sportart, bei der man ohne Anstrengung einfach schweben und sich von der fremden Welt unter Wasser verzaubern lassen kann. „Das ist eine tolle Gelegenheit für Dich auszuprobieren, ob Dir das Tauchen überhaupt liegt“, berichtet John Pommerening, der im Tauchclub Barakuda die Veranstaltung organisiert. Die Ausrüstung für das Schnuppertauchen kann komplett vom Tauchverein ausgeliehen werden. Erfahrung in der Ausbildung von Tauchanfängern hat der TC Barakuda seit vielen Jahren. Seit 1974 bietet der Tauchverein aus der Wedemark seinen Mitgliedern Tauchausbildung nach den Richtlinien des Verbands deutscher Sporttaucher an.Am Schnuppertauchtag informiert der Verein auch über die Aktivitäten des Tauchclubs zu denen regelmäßige Tauchausflüge und Tauchurlaube gehören und die Mitglieder und Tauchlehrer können sicher auch über lohnenswerte Tauchziele in Deutschland und der Welt informieren. Interessenten für das Schnuppertauchen sollten sich unter schnuppertauchen@tc-barakuda anmelden.