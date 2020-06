Schülerkalender jetzt bestellen

FFFGM informiert Schüler des Gymnasiums

Mellendorf. Es war eine glückliche Fügung, dass sich drei Schüler, die sich im vergangenen Jahr für die Neuauflage des Schülerkalenders eingesetzt hatten, in diesem Jahr wieder engagieren wollten. Nach nur wenigen Treffen waren die wichtigsten Aufgaben geklärt und in der Zeit der Kontaktsperre mit Schulschließung konnten Unklarheiten mit reger E-Mail-Korrespondenz geklärt und auch Detailfragen entschieden werden. Die Erfahrung von Finn Kairies, Finn Paulsen und Niklas Vogl waren für diese Art der Arbeit sehr, sehr hilfreich. Die Vorsitzende des Fördervereins, Karen Drews, bedankt sich bei den Schülern und natürlich Frau Winkler, die die Arbeit wieder als kompetente Graphikerin unterstützt hat. Angepasst an die Corona-Situation erfolgt die Bestellung des Kalenders per Überweisung von sechs Euro auf das Konto der Freunde und Förderer des Gymnasiums Mellendorf, IBAN DE52 2519 0001 0562 6846 00 bei Hannoversche Volksbank eG, Verwendungszweck Name Schüler/in, Klasse. Die Kalender werden zusammen mit den Zeugnissen verteilt. Viele Bestellungen sind auf diesem Weg schon eingegangen, alle Beteiligten freuen sich auf weitere!