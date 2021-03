Schulstart nach dem Lockdown

Willkommensgruß für vier Jahrgänge

Schwarmstedt. Am Montag und Dienstag kehrten die fünften, sechsten, siebten und zwölften.Jahrgänge jeweils in halber Klassenstärke in die Schule zurück. Um ihnen den Wechsel aus dem Homeschooling so kurz vor den Osterferien leichter zu machen, war die Schule von Lehrkräften und Verwaltungsmitarbeitern fröhlich geschmückt worden. Die Kinder und Jugendlichen freuten sich über diese nette Geste und besonders auch darüber, endlich einmal wieder ihre Freunde zu treffen. Mit einem gut ausgearbeiteten Sicherheitskonzept versucht die Schulleitung, die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren. Überall gibt es Einbahnstraßen, Hinweisschilder und es gilt natürlich auch die Maskenpflicht. So kann man nur hoffen, dass trotz steigender Inzidenzwerte rundherum die Schule frei von Ansteckungen bleibt.