Seniorenkaffee voller Erfolg

Über 60 Gäste auf Schwentkers Diele

Resse. Der Einladung der WWR (Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse) folgten am letzten Sonntag über 60 Gäste und fanden sich in der Diele auf Schwentkers Hof ein. „Wir mussten draußen auch noch Tische und Bänke aufstellen, drinnen waren die Plätze schnell belegt“, so Mitorganisator Hans Müller von der WWR. Gemeinsam mit Ratsfrau Melanie Engelke hatte er die Kaffeestube auf die Beine gestellt. Bei selbst gebackenem Kuchen und leckerem Kaffee kamen die Senioren schnell ins Gespräch und verbrachten einen netten und unterhaltsamen Nachmittag.Die Idee, etwas mal nur für Senioren anzubieten, sei voll aufgegangen, so das Resümee der Veranstalter. Die Veranstaltung soll auf jeden Fall eine Wiederholung im nächsten Jahr erfahren.