Sennheiser investiert ins professionelle Audo-Geschäft

„Wir werden unsere Ressourcen und finanziellen Kräfte künftig auf unsere Business Units Pro Audio, Business Communication und Neumann fokussieren. Hier planen wir, überdurchschnittlich zu wachsen, unsere Position im Weltmarkt weiter auszubauen und unsere Geschäftsfelder sukzessive zu erweitern“, erklärt Daniel Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser. „Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch enger mit unseren Kunden im Professional-Bereich zusammenarbeiten und noch näher am Markt zu sein. Hier werden wir unser gesamtes Wissen und unsere umfassende Expertise als eines der weltweit führenden Unternehmen innerhalb der Audio-Industrie einsetzen,“ ergänzt Andreas Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser.In den vergangenen Jahren hat die Sennheiser-Gruppe alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft als Professional Audio-Unternehmen geschaffen: „Wir haben das Unternehmen transformiert und blicken – trotz Pandemie – auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Wir konnten unsere Umsatzziele für das Jahr 2021 in allen Business-Bereichen nicht nur erfüllen, sondern unsere eigenen Erwartungen sogar übertreffen. Und das, obwohl insbesondere die Veranstaltungsindustrie das zweite Jahr in Folge aufgrund der Corona-Pandemie von Unsicherheit geprägt blieb“, berichtet Daniel Sennheiser.Für die Zukunft hat die Sennheiser-Gruppe klare Ziele: „Als Familienunternehmen wollen wir aus eigener Kraft nachhaltig wachsen. Dafür investieren wir signifikant in unsere drei Geschäftsfelder“, erklärt Andreas Sennheiser.Im Bereich Pro Audio plant der Audiospezialist seine Kunden im Live- und Broadcast-Geschäft weiterhin mit zuverlässigen Audiolösungen und erstklassiger Klangqualität zu überzeugen. Ergänzende Softwarelösungen für optimale Workflows sollen das Angebot erweitern. Wachstumsmöglichkeiten sieht Sennheiser insbesondere in den schnell wachsenden Märkten für semi-professionelle Anwendungen, wie beispielsweise Audio-for-Video.Im Geschäftsfeld Business Communication wird Sennheiser das Portfolio an Audiolösungen für Hochschulen und Besprechungsräume von Unternehmen in den kommenden Jahren stark ausbauen. Ziel ist es, mit Sennheiser Produkten in der Mehrzahl aller Hörsäle und Meetingräume dieser Welt präsent zu sein und den Kunden Lösungen zu bieten, die nicht nur hörbar besser und einfach zu bedienen sind, sondern insbesondere die Herausforderungen hybriden Arbeitens und Lernens adressieren.Neumann.Berlin ist mit seinen legendären Produkten schon heute eine der weltweit bekanntesten Marken für Audiolösungen in Studioqualität. Dieses Geschäftsfeld soll künftig mit einem starken Fokus auf digitale Workflows und erweiterte Software- und Servicelösungen sowie mit neuen Produktangeboten, beispielsweise zur Nahmikrofonierung von Instrumenten ausgebaut werden. Wachstumschancen ergeben sich auch durch neue Kundenanforderungen in den Bereichen „Mobile Working“, „Streaming“ und „Immersive Audio“.Mit Sonova – einem der führenden Anbieter für Hörlösungen – hat Sennheiser einen starken Partner gefunden, der das Consumer-Geschäft vollständig übernommen hat und dies weiter ausbauen wird. Nach dem Verkauf werden Sennheiser und das Consumer Hearing-Geschäft von Sonova gemeinsam unter dem Sennheiser-Markendach agieren. Für die Nutzung der Marke Sennheiser wurde mit Sonova ein langfristiger Lizenzvertrag vereinbart.