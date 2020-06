Sennheiser unterstützt die „Night of Light“

Ein Zeichen für die Event- und Veranstaltungsbranche

Wedemark. In der Nacht zum 23. Juni wurde das Theater des Innovation Campus am Sennheiser-Hauptsitz rot beleuchtet. Mit diesem weithin sichtbaren Zeichen unterstützte der Audiospezialist die „Night of Light“ (night-of-light.de), eine Aktion, mit der Veranstaltungsunternehmen und Event-Locations auf die außergewöhnlich schwierige Lage der Branche aufmerksam machen wollen. Deutschlandweit erstrahlten deshalb ihre Gebäude und bekannte regionale Bauwerke in leuchtenden Rottönen. „Die gesamte Veranstaltungs- und Musikindustrie ist durch die Corona-Pandemie praktisch zum Stillstand gekommen“, sagt Co-CEO Daniel Sennheiser. „Das hat viele unserer Kunden – speziell die Verleiher – sehr hart getroffen und auch wir spüren die Auswirkungen.“ Co-CEO Andreas Sennheiser ergänzt: „Seit Beginn der Corona-Pandemie unterstützen wir unsere Pro-Audio-Kunden, indem wir Musikern auf unseren Social-Media-Kanälen eine Plattform bieten und Professionals zu Webinaren einladen, in denen sie ihr Wissen teilen können.“Sennheiser hat mit Wohnzimmerkonzerten und Webinaren neue Formate geschaffen, die Musikfans ebenso wie Professionals mit Hashtags wie #DontStopTheMusic oder #DontStopTheEducation erreichen. Einige dieser Ideen werden sicher auch nach der Corona-Zeit weiterleben. „Wir hoffen aber, dass es möglichst bald wieder Live-Konzerte geben wird“, sagt Andreas Sennheiser.